MediaTek анонсирует чип Dimensity 1000+ для топовых смартфонов

MediaTek Dimensity 1000+ чип стал улучшенной версией MediaTek Dimensity 1000. Чип разрабатывался для обеспечения высокой производительности. Отличием нового чипа является поддержка Dual 5G SIM. Новый чип оснащен восьмиядерным процессором: четыре ядра Arm Cortex-A77 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц.

MediaTek Dimensity 1000+ имеет встроенное ПО HyperEngine 2.0, позволяющий оптимизировать игровую производительность. Также чип поддерживает 144 Гц дисплеи. Dimensity 1000+ совместим с сенсором камер до 80 Мп. Производитель заявляет, что новый чип скоро появится на рынке.
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