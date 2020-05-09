MediaTek анонсирует чип Dimensity 1000+ для топовых смартфонов

MediaTek Dimensity 1000+ чип стал улучшенной версией MediaTek Dimensity 1000. Чип разрабатывался для обеспечения высокой производительности. Отличием нового чипа является поддержка Dual 5G SIM. Новый чип оснащен восьмиядерным процессором: четыре ядра Arm Cortex-A77 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц.

MediaTek Dimensity 1000+ имеет встроенное ПО HyperEngine 2.0, позволяющий оптимизировать игровую производительность. Также чип поддерживает 144 Гц дисплеи. Dimensity 1000+ совместим с сенсором камер до 80 Мп. Производитель заявляет, что новый чип скоро появится на рынке.