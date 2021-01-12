MediaTek анонсирует новый набор микросхем Dimensity 1200

Ожидается, что MediaTek анонсирует новый набор микросхем в конце января. По слухам в сети, новый набор микросхем получит название Dimensity 1200.

Предстоящий процессор - это первый для производителя 6-нм чипсет. Переход к узлу меньшего размера определенно должен привести к повышению производительности и эффективности. Производительность процессора - не единственное обновление, которое получил новый чипсет MediaTek. Новый процессор также получит лучший модем 5G и улучшенный процессор обработки изображений (ISP), который должен помочь телефонам снимать фотографии лучше, чем чипсет предыдущего поколения.
Комментарии и отзывы MediaTek - Dimensity 1200
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