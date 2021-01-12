MediaTek готовит к релизу Dimensity 1200

Ожидается, что MediaTek анонсирует новую систему на чипе позже в этом месяце, и, хотя официальные данные скудны, утечки дали нам раннее представление о том, чего ожидать от производителя. Источники, которым вполне можно доверять, сообщают, что новый чип называется Dimensity 1200, но детальных характеристик продукта пока что нет. Важно отметить, что предстоящий процессор — это первый для производителя 6-нм чипсет. Переход на новую технологию должен предоставить производителю более высокую производительность при меньшем потреблении энергии, но пока что это всё только на бумаге — до реальных тестов говорить о возможностях процессора точно рано. Также инсайдеры сообщают, что производитель планирует новым процессором составить конкуренцию Snapdragon 865.