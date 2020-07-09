MediaTek готовит к релизу Dimensity 600

В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания MediaTek планирует выпустить в ближайшее время свой процессор Dimensity 600, который будет представлять средний класс устройств. Стоит сказать, что компания точно не будет представлять именно процессор, а анонсирует первые смартфоны, которые выйдут на этой платформе. Так что можно предположить, что через месяц будет представлено несколько новых устройств на новом процессоре среднего класса. Если вы большой фанат именно этой компании и предпочитаете процессоры Dimensity, то стоит подождать анонс новинки и тогда уже можно будет говорить дальше о каких-либо преимуществах или недостатках данного процессора. Пока что у нас нет о нем никакой достоверной информации.