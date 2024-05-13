MediaTek и NVIDIA вместе создают процессор для ПК

В отчёте инсайдеров говорится, что совместно разработанный процессор будет оценён производителем в 300 долларов, что делает его крайне дорогим компонентом. С другой стороны, учитывая, что TSMC собирается массово производить этот процессор с использованием 3-нм процесса, затраты на производство вполне понятны — пока что это передовой процесс, у которого нет конкурентов, и он сам по себе стоит дорого. А массовое производство нового процессора начнётся в первой половине 2025 года, если планы компаний не будут нарушены. И на самом деле конкурентам стоит насторожиться — два достаточно сильных игрока на рынке объединяют усилия, чтобы создать уникальный продукт, которого не будет у большинства других компаний на планете. Это серьёзная заявка.