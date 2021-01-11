MediaTek является третьим по величине заказчиком микросхем у TSMC

MediaTek является третьим по величине заказчиком крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем TSMC.

Компания MediaTek переместилась на третью строчку после того, как увидела рост заказов от крупных производителей смартфонов, таких как Oppo , Vivo и Xiaomi . Эти заказы в основном включают новейшие процессоры с поддержкой 5G, популярность которых в отрасли растет. Кроме того, ожидается, что поставки чипов MediaTek достигнут примерно от 80 до 90 миллионов единиц в первой половине этого года.

MediaTek в настоящее время извлекает выгоду из роста популярности сетей 5G, которые проникли в различные отрасли. Это включает рынок смартфонов, индустрию ПК и даже область беспроводных сетей и Интернета вещей (IoT).
Комментарии и отзывы MediaTek
Обзоры:
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Новости:
Qualcomm и Samsung стремятся занять лидирующие позиции со своими 5-нм чипами

Qualcomm и Samsung - два крупнейших производителя мобильных чипов, и компании продолжают совершенствовать...
Samsung Exynos 2100 превосходит Snapdragon 888 в многоядерном тесте

Грядущий процессор Samsung Exynos 2100 будет конкурировать с процессором Qualcomm Snapdragon 888, однако ...
Qualcomm скоро анонсирует Snapdragon 678

Компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 678. ...
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Huawei Mate 40 Pro получит круглый блок ...
Huawei Mate 40 Pro получит круглый блок Сетевые источники поделились характеристиками и качественными рендерами смартфона Huawei Mate 40 Pro, офи...
EKWB выпустила стильный моноблок EK-Quan...
EKWB выпустила стильный моноблок EK-QuanEK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme - это моноблок, специально разработанный для материнской платы Z490...
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-9...
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-9С выходом «девятки» компания GoPro вновь поднимает планку экшен-камер, предложив съемку в разрешении 5К и...
Ищем чехол для Huawei Y8p...
Ищем чехол для Huawei Y8pДовольно часто пользователи, только купившие новый смартфон, активно спрашивают о том, как выбрать ...
MSI выпустила моноблок PRO 22XT 10M с пр...
MSI выпустила моноблок PRO 22XT 10M с прMSI выпустила моноблок PRO 22XT 10M. Новинка предлагает универсальное решение для удаленной и офисной раб...
Galaxy Tab M62 может стать первым планше...
Galaxy Tab M62 может стать первым планшеКомпания Samsung работает над устройством с названием Galaxy M62. Судя по названию, это устройство считал...
ASUS представила профессиональный монито...
ASUS представила профессиональный монитоМониторы ProArt от ASUS отличаются максимально точной цветопередачей и широким функционалом для работы в ...
Представлены мониторы ViewSonic VG2756-2...
Представлены мониторы ViewSonic VG2756-2Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделями VG2756-2K и VG2756-4K, которые получили 27-дю...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очис...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очисЗа последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но ...
Samsung выпустила бесплатное приложение ...
Samsung выпустила бесплатное приложение Samsung впервые запустила TV Plus в качестве службы проката видео в США в 2016 году, одновременно экспери...
Смартфон Ulefone Note 7T получил 2 ГБ ОЗ...
Смартфон Ulefone Note 7T получил 2 ГБ ОЗКомпания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 7T, которая хоть и отсылает свои...
Корпус Sharkoon RGB Slider получил адрес...
Корпус Sharkoon RGB Slider получил адресКомпания Sharkoon представила компьютерный корпус RGB Slider, который подойдет для создания игровой систе...
Обзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPCОбзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPC
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor