MediaTek является третьим по величине заказчиком микросхем у TSMC

MediaTek является третьим по величине заказчиком крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем TSMC.

Компания MediaTek переместилась на третью строчку после того, как увидела рост заказов от крупных производителей смартфонов, таких как Oppo , Vivo и Xiaomi . Эти заказы в основном включают новейшие процессоры с поддержкой 5G, популярность которых в отрасли растет. Кроме того, ожидается, что поставки чипов MediaTek достигнут примерно от 80 до 90 миллионов единиц в первой половине этого года.

MediaTek в настоящее время извлекает выгоду из роста популярности сетей 5G, которые проникли в различные отрасли. Это включает рынок смартфонов, индустрию ПК и даже область беспроводных сетей и Интернета вещей (IoT).