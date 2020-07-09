MediaTek mmWave 5G перенесли на 2021 год

Некоторое время назад все крупные производители смартфонов стали активно переходить на сотовые сети пятого поколения, хотя это, конечно, далеко не быстрый процесс. На текущий момент очень много смартфонов с поддержкой 5G, но очень мало компаний, которые перестраивают инфраструктуру под передачу 5G. То есть, вы можете купить гаджет с поддержкой 5G, но сотовый оператор предоставит возможность пользоваться этой сетью еще очень не скоро. Так что и новости о переносе процессора MediaTek mmWave 5G нас не особо сильно разочаровали, ведь на самом деле релиз в 2021 году выглядит более уместным. Все равно сейчас никто получить 5G не сможет, так зачем выпускать для этого процессор прямо сейчас. Лучше его доработать немного, верно?

Комментарии и отзывы MediaTek mmWave 5G
Обзоры:
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Новости:
AMD дарит игру Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров AMD Ryzen 3000 серии

AMD дарит игру Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров Ryzen 3000 серии. Пользователь купивший ...
Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 875 будет поддерживать зарядку 100 Вт

Производитель чипов TSMC наращивает производство для компании Qualcomm и вскоре будет официально объявлен...
Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G

Qualcomm анонсировала мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G, предназначенный для бюджетных устро...
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27"
Обзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-SyncОбзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-Sync
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 CompactЛучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). ...
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Времена, когда для организации активного охлаждения рассматривались к покупке только супербашни и системы...
FIFA 21 и Madden NFL 21 официально предс...
FIFA 21 и Madden NFL 21 официально предсНа онлайн-показе EA Play 2020, компания EA Sports официально представила игры FIFA 21 и Madden NFL 21. Он...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A30...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A30Проблема у большинства современных смартфонов одна — они излишне хрупкие. Может, конечно, это хитрый замы...
Thermaltake The Tower 100 для фанатов кр...
Thermaltake The Tower 100 для фанатов крДля фанатов больших корпусов у нас хорошие новости, ведь в продажу поступит совсем скоро Thermaltake The ...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A91...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A91Стоит сказать, что выбрать ...
Опубликованы первые фото с камеры смартф...
Опубликованы первые фото с камеры смартфКомпания Redmi поделилась первыми фотографиями, сделанными на основную камеру смартфона Redmi 10X Pro. Та...
Обзор «Звук». Слушаем музыку на смартфон...
Обзор «Звук». Слушаем музыку на смартфонКогда-то давно музыканты зарабатывали на продаже своих альбомов, но повсеместное распространение интернет...
Состоялся официальный запуск смартфона H...
Состоялся официальный запуск смартфона HСмартфон Honor X10 Max 5G официально запущен в Китае. Новинка получила массивный 7,09 дюймовый ЖК-дисплей...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590D...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590DВыбор монитора — достаточно интересное и сложное задание, так как на рынке просто уйма вариантов, тьма ра...
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом Ki...
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом KiHonor выпустила планшет ViewPad 6 с поддержкой 5G, 10,4-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 7250 мАч. П...
Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в ...
Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением...
Новые 16-дюймовые ноутбуки Honor MagicBo...
Новые 16-дюймовые ноутбуки Honor MagicBoОфициальная презентация обновленных ноутбуков Honor MagicBook ожидается 18 мая, а пока популярный интерне...
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor