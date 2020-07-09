MediaTek mmWave 5G перенесли на 2021 год

Некоторое время назад все крупные производители смартфонов стали активно переходить на сотовые сети пятого поколения, хотя это, конечно, далеко не быстрый процесс. На текущий момент очень много смартфонов с поддержкой 5G, но очень мало компаний, которые перестраивают инфраструктуру под передачу 5G. То есть, вы можете купить гаджет с поддержкой 5G, но сотовый оператор предоставит возможность пользоваться этой сетью еще очень не скоро. Так что и новости о переносе процессора MediaTek mmWave 5G нас не особо сильно разочаровали, ведь на самом деле релиз в 2021 году выглядит более уместным. Все равно сейчас никто получить 5G не сможет, так зачем выпускать для этого процессор прямо сейчас. Лучше его доработать немного, верно?