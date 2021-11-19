MediaTek начнет производство чипов для компьютеров под управлением Windows

MediaTek известна производством микросхем для смартфонов и в настоящее время считается лидером рынка, занимая около 40% рынка. Но теперь компания хочет производить чипы для ПК с Windows. Компании планируют перейти с процессоров x86 на ARM, и очевидно, что MediaTek не хочет упускать эту возможность. Ожидается, что тайваньская компания выпустит свои чипы на базе ARM для компьютеров под управлением Windows через несколько лет.

Компания уже присутствует в компьютерной категории, так как предлагает чипы для Chromebook начального уровня. Но для того, чтобы утвердиться на рынке ПК с Windows, MediaTek придется определить, что компания может предложить. Помимо этого, тайваньская компания также создает модемы 5G для ПК с процессорами Intel и в 2019 году заключила с компанией партнерские отношения.
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