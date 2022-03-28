MediaTek объявляет о первой коммерческой поддержке Dolby Vision IQ

MediaTek объявила, что является первым поставщиком процессором для телевизоров, который поддерживает Dolby Vision IQ с Precision Detail. Precision Detail — это новая инновационная функция, представленная для телевизоров с Dolby Vision IQ, которая будет поддерживаться в серии Pentonic от MediaTek для смарт-телевизоров 8K и 4K. Кроме того, серия Pentonic позволит производителям телевизоров поддерживать функции, предназначенные для игр в формате Dolby Vision, наряду с другими расширенными возможностями. MediaTek и Dolby совместно реализовали эти технологии, которые станут доступны OEM-производителям телевизоров со второй половины 2022 года.

MediaTek Pentonic также улучшает игровой процесс благодаря поддержке функций, разработанных для игр в Dolby Vision. Это включает в себя усовершенствования, которые OEM-производители телевизоров смогут предложить своим клиентам, такие как игры в формате Dolby Vision с частотой 4K 120 Гц. Кроме того, чипы Pentonic еще больше уменьшат задержку и улучшат отображение при игре в Dolby Vision благодаря автоматическому режиму с малой задержкой (ALLM) и переменной частоте обновления (VRR), что значительно улучшит игровой процесс для игроков.