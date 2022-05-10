MediaTek обогнала Qualcomm и Apple как самый популярный бренд чипсетов для смартфонов в Китае

Являясь одним из крупнейших в мире рынков смартфонов, Китай с населением более 1 миллиарда человек отражает несколько будущих тенденций, которые мы можем увидеть в индустрии смартфонов, одной из которых является бренд SoC используемый в наших смартфонах. Аналитическая компания CINNO Research недавно опубликовала отчет о пяти ведущих поставщиках SoC для смартфонов на рынке Китая за первый квартал 2022 года и похоже, что MediaTek является популярным брендом используемым в смартфонах.

Согласно отчету, поставки процессором для смартфонов в первом квартале 2022 года составили 74,39 млн единиц, что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. А в топ-5 поставщиков SoC для смартфонов входят MediaTek на первом месте, Qualcomm на втором, Apple на третьем, Huawei HiSilicon и UNISOC на четвертом и пятом местах.

В первом квартале 2022 года MediaTek отгрузила 30,7 миллиона чипсетов для смартфонов, что выше, чем 25 миллионов поставок в прошлом квартале и 30,1 миллиона поставок в первом квартале 2022 года. Рост поставок SoC для смартфонов MediaTek в основном можно объяснить со стратегией полупроводниковой фирмы и каталогом чипсетов, которые она предлагала за последние 6 месяцев, включая популярный чипсет Dimensity 920 5G, установленный в Redmi Note 11 Pro+ , Realme 9 Pro+ и Xiaomi 11i Hypercharge.