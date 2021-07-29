MediaTek подготовила флагманский процессор на начало 2022

Во время недавнего регулярного отчёта о доходах перед инвесторами MediaTek рассказала о своих планах на конец этого года. Ярким анонсом на этой конференции стало появление новейшего чипсета с поддержкой 5G, который будет основан на 4-нм техпроцессе TSMC. Тайваньский производитель микросхем запустит процессор следующего поколения уже в первом квартале следующего года, а производство начнется к концу этого года. Эта новость поступила от Брайана Ма, вице-президента известного исследовательского агентства IDC. Разработчик полагает, что будущий чипсет будет поставляться со смартфонами по цене более 4000 юаней (примерно 615 долларов США). На данный момент процессор Dimensity 1200 является топовым процессором компании, который также был построен крупнейшим в мире производителем микросхем по контракту.

Этот чип был основан на 6-нм техпроцессе EUV и используется в телефонах как более доступная альтернатива Snapdragon 888от Qualcomm. Последний основан на 5-нм техпроцессе от Samsung. Недавние слухи предполагают, что американский полупроводниковый гигант запустит свое новое поколение процессором Snapdragon 895 в начале декабря 2021 года, причем чип также будет основан на 4-нм техпроцессе. Соответственно, оба производителя представят свои флагманские решения на новейшем технологическом процессе, что, безусловно, очень интересно звучит. Вопрос лишь в том, будет ли производитель что-то предлагать помимо техпроцесса или нет.
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