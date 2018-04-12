MediaTek потеряла прибыль

2018-04-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - MediaTek; [76]
Финансовые аналитики сообщили, что выручка компании MediaTek упала на 11,5% за год. Это достаточно немалая цифра, учитывая размеры прибыли компании, но все не так плохо. Производитель вовремя понял, что воевать на рынке флагманских процессоров достаточно тяжело и дорого, так что было принято решение перейти на средний и начальный классы. Теперь аналитики сообщают, что производитель в ближайшее время даже вырастет в плане прибыли. Пока что говорить об этом рано, но китайские смартфоны действительно построены, по большей части, на процессорах этого производителя. Если ситуация не изменится, то MediaTek вновь будет получать больше денег и покажет рост в ближайшем финансовом году. Будем надеяться, что так и получится, ведь без конкуренции на рынке мобильных процессоров все будет очень скучно и неинтересно.


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