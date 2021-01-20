MediaTek представила Dimensity 1100 и 1200

MediaTek наконец-то анонсировала не один, а два новейших процессора семейства Dimensity 5G. Это преемники прошлогоднего чипсета Dimensity 1000+. Они оснащены обновленным ядром ARM Cortex-A78 и построены по более новому 6-нм техпроцессу TSMC. Новые системы-на-чипе получили название Dimensity 1100 и Dimensity 1200 5G. Важно отметить, что новые чипсеты благодаря 6-нм техпроцессу по сравнению с 7-нм в Dimensity 1000+ предоставляют меньшее выделение тепла. Кроме того, вы потенциальный покупатель смартфона да данном процессоре получает увеличенную до 3 ГГц тактовую частоту на Dimensity 1200. MediaTek сообщает, что в чипсетах также обновлены возможности искусственного интеллекта, камеры, подключения и графического процессора.