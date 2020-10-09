MediaTek представила SoC для смарт-ТВ MT9602

MediaTek - одна из популярных компаний, известный своими телевизионными и мобильными чипсетами. Сегодня компания анонсировала новый ТВ-чип под названием MT9602 для дальнейшего расширения своего портфолио.

Этот чип дебютирует в новых смарт-телевизорах Motorola , запуск которых запланирован на 9 октября 2020 года. MediaTek MT9602 включает в себя четырехъядерный процессор, состоящий из 4 ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Он также оснащен графическим процессором Arm Mali-G52 MC1. По заявлению компании, этот чипсет может поддерживать до 2 ГБ оперативной памяти и разрешение 4K (3840 × 2160 пикселей) при частоте обновления 60 Гц.

Он также поддерживает популярные стандарты HDR и видеокодеки, такие как HLG, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision, AV1, AVS2, HEVC, VP9, ​​H.264 и SHVC 4K60 - 10-битное декодирование видео с кодированием H.264. SoC Smart TV MediaTek MT9602 будет дебютировать в умных телевизорах Motorola от Flipkart.