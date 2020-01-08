MediaTek представила чип для смартфонов среднего класса

Dimensity 800 изготовлен на 7 нм техпроцессе. Он обладает 4 ядрами ARM Cortex-A76 и 4 ядрами ARM Cortex-A55, работающих на частоте до 2 ГГц. Чип поддерживает память LPDDR4X с частотой до 2133 МГц. Графическое ядро используется ARM Mali-G77.

Игровая технология MediaTek HyperEngine станет доступна в новом чипе Dimensity 800. Dimensity 800 использует APU 3.0 от MediaTek, способный обеспечить высокую производительность. Чип поддерживает сенсор до 64 МП и множество функций по настройке камеры.

Как утверждает производитель, Dimensity 800 поддерживает разрешение дисплея Full HD + с частотой обновления до 90 Гц. Производители смартфонов Oppo, Vivo, Xiaomi, вероятно, будут первыми, кто представит чип в своих устройствах.