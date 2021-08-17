MediaTek представила чипы Dimensity 920 и Dimensity 810

MediaTek представила два новых мобильных чипсета Dimensity 920 и Dimensity 810. Данные чипсеты призваны обеспечить повышенную производительность, поддержку 5G, последние инновации по доступной цене и многое другое. Ожидается, что новые чипсеты появиться в смартфонах с 5G в третьем квартале 2021 года.

Dimensity 810 оснащен процессором Arm Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц. Он поддерживает дисплеи с высокой частотой обновления, камеры до 64 МП, игровые технологии MediaTek HyperEngine 2.0 с интеллектуальным механизмом управления. Чипсет выполнен на 6 нм техпроцессе.

Dimensity 920 также построен на 6 нм техпроцессе с 8-ядерным процессором Arm Cortex-A78 с частотой до 2,5 ГГц и графикой Arm Mali-G68. Dimensity 920 предлагает до 9% более высокую производительность в играх по сравнению с Dimensity 900. Чипсет поддерживает 108 МП основные камеры, запись видео 4K HDR, дисплеи с частотой до 120 Гц и многое другое.

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