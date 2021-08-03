MediaTek представила чипсет Kompanio 1300T для планшетов Android

Компания MediaTek продвигает свои решения на рынке планшетов представив новый чип. MediaTek Kompanio 1300T разработан специально для планшетов основанных на платформе Android. Чипсет Kompanio 1300T разработан на 6 нм техпроцессе, как в Dimensity 1200 SoC. MediaTek Kompanio 1300T оснащен 8 ядерным процессором с 4 ядрами Arm Cortex-A78 в сочетании с 4 процессорами ARM Cortex-A55 и графическим процессором ARM Mali-G77 MC9. Новое решение поддерживает хранилище UFS 3.1.

MediaTek Kompanio 1300T поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, а также дисплеи FHD + с частотой обновления 144 Гц. Kompanio 1300T совместим с 5G и Wi-Fi 6. Чип может работать с сенсором камеры 108 МП. Ожидается, что устройства с новым чипом могут быть представлены уже в третьем квартале 2021 года.