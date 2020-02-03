MediaTek представила новый чип для игровых смартфонов среднего класса

Компания MediaTek представила Helio G80 для смартфонов среднего класса. По сравнению с чипами Qualcomm, он должен быть близок к мощности Snapdragon 710/712.

Helio G80 - это 12-нм чип, который поставляется с 2-мя мощными ядрами ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 6-кратным ARM Cortex-A55 с эффективностью 1,8 ГГц. Он работает в паре с ARM Mali-G52 MC2 с более высокой частотой 950 МГц по сравнению с 820 МГц Helio G70.

MediaTek Helio G80 получил поддержку до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, экрана до FHD + 60 Гц, хранилище eMMC 5.1, 48 МП камеру со скоростью 17 кадров в секунду, однокамерную 25 МП камеру со скоростью 30 кадров в секунду, двойную 16 МП камеру с частотой 30 кадров в секунду, а также фирменную технологию HyperEngine Game Technology, которая улучшает производительность в играх. Первые смартфоны с чипом MediaTek Helio G80 должны выйти уже в конце этого месяца.