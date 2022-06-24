MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 9000 Plus

MediaTek официально представила мобильную платформу Dimensity 9000 Plus. Новинка является ответом на дебютировавшую месяц назад платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Улучшения новой платформы коснулись разгона ядер Arm Cortex-X2 с 3,05 до 3,2 ГГц. Это обещает прирост производительности процессора на 5%. Производительности GPU возрастет на 10%. Новый чипсет сохранил графический процессор Arm Mali-G710.

Новая платформа MediaTek Dimensity 9000 Plus производится TSMC по техпроцессу 4 нм, имеет три ядра Cortex-A710 на частоте 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 на частоте 1,8 ГГц. SoC поддерживает память LPDDR5X, камеры до 320 МП и экраны WQHD+ с частотой кадров 144 Гц, оснащен адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также имеет в своем составе модем 5G. MediaTek сообщает, что первые серийные устройства Dimensity 9000 Plus появятся на рынке в третьем квартале этого года.