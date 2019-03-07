MediaTek работает над чипсетом с поддержкой 5G

MediaTek анонсирует чипсет с поддержкой 5G в этом году. Он будет построен по 7-нм техпроцессу и будет нацелен на более премиальный сегмент рынка. Руководители компании не вдавались в подробности, но они сказали, что он будет лучше, чем чипсет Helio P90 (12-нм чип с двумя ядрами Cortex-A75, шесть A55). У MediaTek уже есть модем Helio M70, который построен на 7-нм технологическом процессе на литейных заводах TSMC. Это модем «все в одном», который охватывает сети от 2G до 5G. Не совсем понятно, будет ли в новом чипсете встроенный модем 5G или он будет полагаться на M70. В любом случае, ожидается, что M70 появится в телефонах и других устройствах 5G во второй половине 2020 года. Ранее компания заявляла, что работает над чипсетом с новым ядром Cortex-A76. Это может быть рассматриваемый модем 5G, хотя пока нет официального подтверждения этому.