MediaTek создаёт ARM-процессор для серверов на базе ИИ

Однако компания MediaTek, естественно, планирует экспериментировать и с другими направлениями процессоров, потому что сейчас все понимают огромную потенциальную прибыль от центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом. И если инженерам MediaTek удастся разработать тот чип, о котором говорят инсайдеры, компания может стать первым производителем в мире, предлагающим серверные чипы для искусственного интеллекта, использующие архитектуру ARM в качестве основы. Даже у компании NVIDIA нет процессоров на этой архитектуре для работы с ИИ. При этом техпроцесс в 3 нанометра позволит существенно снизить энергопотребление нового процессора, а в огромных центрах обработки данных это действительно важный момент. Да и производительность будет выше.