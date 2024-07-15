MediaTek создаёт ARM-процессор для серверов на базе ИИ

Судя по данным из интернета, компания MediaTek активно готовится разработать собственные серверные чипы для обработки технологий на основе искусственного интеллекта. И эти процессоры будут задействовать архитектуру ARM и передовые возможности технологического процесса TSMC в 3 нм. Стоит отметить, что ранее в предыдущих отчётах инсайдеров сообщалось, что компания разрабатывает процессор мобильного типа, предназначенный для сегмента десктопных или мобильных компьютеров. Этот процессор она создаёт в сотрудничестве с NVIDIA и новый процессор потенциально является конкурентом линейки чипов Qualcomm Snapdragon X Elite, но всё это пока что только на бумаге, конечно.

Однако компания MediaTek, естественно, планирует экспериментировать и с другими направлениями процессоров, потому что сейчас все понимают огромную потенциальную прибыль от центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом. И если инженерам MediaTek удастся разработать тот чип, о котором говорят инсайдеры, компания может стать первым производителем в мире, предлагающим серверные чипы для искусственного интеллекта, использующие архитектуру ARM в качестве основы. Даже у компании NVIDIA нет процессоров на этой архитектуре для работы с ИИ. При этом техпроцесс в 3 нанометра позволит существенно снизить энергопотребление нового процессора, а в огромных центрах обработки данных это действительно важный момент. Да и производительность будет выше.
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