MediaTek уже в этом месяце представит свой первый чип с поддержкой 5G

Huawei, Samsung и Qualcomm уже давно показали свои процессоры с 5G, а сейчас очередь наконец-то дошла до тайваньского производителя чипов MediaTek.

Компания опубликовала в социальной сети Weibo тизер, в котором сообщила, что их первый чипсет с поддержкой сети пятого поколения покажут уже в этом месяце. Ранее MediaTek анонсировала свой модем Helio M70 с 5G, но пока непонятно, встроят ли его в новый SoC или процессор и модемом будут продавать производителям смартфонов в связке.

Напомним, модем Helio M70 отличается своей энерго эффективностью. Он поддерживает оборудование высокой мощности, автономные и неавтономные сетевые архитектуры (HPUE, SA и NSA) и работу во всех существующих сетях, начиная с 2G. Какие спецификации получит сам процессор — неизвестно. Все подробности о нём узнаем уже на презентации.