MediaTek в сотрудничестве с KaiOS, представит мобильные 4G телефоны

MediaTek и KaiOS объявили о стратегическом партнерстве, которое позволит двум компаниям поддерживать друг друга в экосистеме функциональных телефонов с поддержкой Интернета. Партнерство, приведет к интеграции KaiOS в чипсеты MediaTek с поддержкой 3G и 4G. Этот шаг работает для обеих компаний: бюджетные наборы микросхем MediaTek предназначены для устройств с низким энергопотреблением, а KaiOS специализируется на питании бюджетных устройств с включением основных веб-сервисов. Чипсеты, объявленные MediaTek как часть этого сотрудничества, включают MediaTek MT6752, который сопровождается 3G-модемом, и более позднюю версию MediaTek MT6731, которая в сочетании с модемом 4G для подключения LTE на телефонах с низким энергопотреблением. Новая платформа MT6731 поддерживает режим ожидания Dual-4G, что делает его идеальным кандидатом для таких устройств, как Jio Phone - сегмент, имеющий огромный потенциал роста в Индии и на других аналогичных рынках. Оба чипсета будут представлены в устройствах, в зависимости от их классификации в пределах бюджетных диапазонов функциональных телефонов. Тем временем KaiOS была представлена ​​в популярном в Индии телефоне Jio, а также в Nokia 3310 4G. Он построен на ядре Linux с открытым исходным кодом и представляет собой сетевую операционную систему, которая фактически следит за прекращением работы Mozilla в области веб-ОС с Firefox OS. Несмотря на то, что KaiOS не является слишком сложной, у него есть собственный магазин веб-приложений, и он предлагает такие важные функции, как WhatsApp.