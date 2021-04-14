MediaTek выпустила новый процессор Dimensity 700 5G

Компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 700 5G, который производится по 7-нм технологическому процессу.

Новый процессор поддерживает дисплеи с частотой 90 Гц, а также обеспечивает двойное подключение 5G. Процессор также предлагает восьмиядерную обработку с максимальной тактовой частотой до 2,2 ГГц, поддержку до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 2133 МГц и двухполосное хранилище UFS 2.2. Также есть шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц.

Процессор Dimensity 700 включает графический процессор ARM Mali-G57 MC2 с максимальной частотой 950 МГц. Он также обеспечивает поддержку кодирования видео до 2K с частотой 30 кадров в секунду. Для подключения к сети 5G, процессор MediaTek Dimensity 700 поддерживает режимы Non-Standalone Architecture и SA "Standalone Architecture".

Ожидается, что первым обладателем данного процессора станет смартфон компании Realme.