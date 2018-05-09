MediaTek вновь работает с Китаем

Некоторое время назад компания MediaTek получила запрет от правительства США на продажу своей продукции китайским компаниям. Это довольно странный шаг, ведь большинство покупателей продукции MediaTek находится именно в Китае. Тем не менее, запрет был опубликован, а китайские компании сразу отправили свои запросы с просьбой внести корректировки. Прошло буквально несколько недель и разрешение было выдано — теперь ZTE получила разрешение на поставки процессов MediaTek. Учитывая тот факт, что большая часть рынка Китая работает именно на этих процессорах, запрещать поставки просто неразумно. Это ударит по экономике двух стран, ведь в США не будут получать налоговые сборы и прочие детали, а в Китае на время остановится производство смартфонов. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.