MediaTek возвращается на рынок флагманов

Несмотря на то, что компания MediaTek отказалась некоторое время от разработки флагманских процессоров, сейчас глава компании сделал совершенно иное заявление. Напомню, некоторое время назад компания сменила курс и стала работать в направлении бюджетных решений, так как конкурировать с Qualcomm на рынке стало практически нереально. Теперь же производитель заявил, что планирует выпускать флагманские модели процессоров и что эти модели будут сразу на 7 нанометрах построены, то есть заметно технологичнее решений конкурентов. Ждем с нетерпением новых процессоров компании, ведь производитель на протяжении достаточно длительного времени радовал нас производительными и недорогими решениями. Осталось только навязать конкуренцию основным игрокам рынка и можно делать свой крутой продукт и продавать его.