MediaTek запрашивает разрешение от США на поставку чипов Huawei

Производитель чипов MediaTek подала заявку в правительства США на разрешение продолжение поставок чипов в компанию Huawei.

В заявлении MediaTek подтверждает, что компания уважает соответствующие приказы и правила мировой торговли, и уже обратилась за разрешением в правительство США. Ранее в отношении компании Huawei были введены более жесткие ограничения на покупку микросхем после того, как правительство США узнало, что компания Huawei и ее зарубежные филиалы пытались обойти торговые ограничения, работая с третьими сторонами для получения американских технологий. Это подрывает национальную безопасность США и внешнеполитические интересы. Также компания Huawei ведет переговоры с UNISOC о покупке дополнительных мобильных чипов.
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