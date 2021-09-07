MediaTek завоевала 43% рынка мобильных процессоров

В последние месяцы MediaTek продемонстрировала значительный рост на рынке процессоров для смартфонов — компания выпускает безумные объемы своих продуктов для китайских брендов и не только. Теперь новый отчет показал, что компании удалось захватить рекордную долю рынка мобильных процессоров в 43 процента — это отличный показатель, учитывая, что речь идёт про мировые продажи. Согласно отчету Counterpoint Research, во втором квартале этого года поставки тайваньского производителя микросхем выросли на 31% в годовом исчислении. Рост связан с резким ростом поставок смартфонов с поддержкой 5G по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, во втором квартале 2021 года компания занимала доминирующую 43-процентную долю рынка систем-на-кристалле, при этом ее чипы LTE также были отгружены в больших количествах.

Между тем, на Qualcomm повлияли проблемы с поставками компонентов и более высокая стоимость продукции по сравнению с конкурентом. Директор по исследованиям Дейл Гай заявил, что «MediaTek доминировала на рынке SoC для смартфонов с самой высокой долей в 43%, благодаря конкурентному портфелю 5G в низко-среднем сегменте и без серьезных ограничений предложения. По сравнению с Qualcomm, MediaTek извлекла выгоду из меньшего количества ограничений поставок в первой половине 2021 года, в том числе за счет RFIC (радиочастотные интегральные схемы) и стабильной выработки продукции TSMC. Поставки 4G SoC еще больше помогли MediaTek укрепить свои лидирующие позиции».
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