Mediatek представила процессор Dimensity 8200

Безусловно, на современном рынке мобильных процессоров явным лидером выступает компания Qualcomm, которая обладает внушительным набором процессоров под любые задачи. Кроме того, когда речь заходит о флагманских решениях, именно эта компания пользуется наибольшей популярностью у крупных производителей. Но, конечно, конкурент в лице MediaTek старается не отставать от своего оппонента, работая над различными новейшими технологиями и повышая производительность ядер. Соответственно, сейчас у компании появился процессор Mediatek Dimensity 8200, который анонсировали сегодня, с внушительной тактовой частотой в 3,1 ГГц и поддержкой трассировки лучей. Это очень важный апгрейд для современных процессоров, так как игры станут гораздо красивее.

Стоит отметить, что сама по себе аппаратная трассировка лучей сейчас не даёт абсолютно ничего, так как разработчикам видеоигр сначала нужно реализовать поддержку этой технологии в своих проектах. С другой стороны, если пользователь получает смартфон с таким процессором, а крупные издатели займутся вопросом интеграции новых технологий, то через какое-то время нововведение станет настоящим золотым стандартом рынка. Вопрос, конечно, насколько много будет на рынке смартфонов с поддержкой этой технологии, чтобы хоть кто-то занимался интеграцией трассировки лучей в своих видеоиграх, но это лишь первый шаг — через пару лет можно будет говорить о том, насколько улучшенное освещение и отражения нужны видеоиграм на смартфонах.
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