Мега-распродажа в Epic Games Store взбесила разработчиков большими скидками

На прошлой неделе в Epic Games Store началась мега-распродажа. Магазин предложил не только хорошие цены на игры, но и дополнительную скидку в $10 пользователям. Геймерам такая идея понравилась, а вот разработчики остались недовольны.

Например, Supergiant Games временно повысили цену на Hades. До начала распродажи игру отдавали за $17, а со скидой геймеры могли забрать ее за $7. Разработчикам это не понравилось, так что они повысили базовую цену до $25, продавая Hades уже за $15 с учетом скидки. Теперь же Supergiant Games и вовсе убрали проект из мега-распродажи, опустив цену до базовой. Некоторые разработчики и вовсе убрали свои игры из магазина. Например, Borderlands 3 больше не красуется на цифровой витрине, а на странице проекта исчезла кнопка для предзаказа. В остальных случаях Epic Games Store просто урезал или убрал скидку. Та же Ashen на старте распродажи стоила 126 гривен, а теперь ее отдают за 426 грн, а Metro Exodus изначально отдавали за 333 грн, а теперь игру можно забрать за 633 грн. В свою очередь Control и World War Z вернулись к обычному ценнику.

Подобные поступки претендуют на звание странных, ведь Epic Games обещала компенсировать разницу в цене. Как выразился разработчик John Wick Hex, «напитки не стали дешевле, просто Epic платит за бар». Компенсация касается как предзаказов, так и покупки уже вышедших игр, и в этом случае разработчиков, которые отказались от участия в распродаже, сложно понять. Возможно «эпики» не предупредили остальных девелоперов или подобные условия стали эксклюзивом для создателей John Wick Hex.