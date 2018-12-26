«МегаФон» модернизирует связь в Московском метро

В преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской подземке. Компания продолжает увеличивать зону своего покрытия, и к концу 2018 года, супербыстрый 4G-интернет стал доступен на всех 226 станциях. Однако вы, наверное, замечали, что на станциях интернет худо-бедно ловит почти у всех операторов, чего нельзя сказать о туннелях метро. Именно поэтому, «МегаФон» уделил этому вопросу особое внимание. Специальные многослойные кабели с прорезями (через которые и исходят волны) были проложены по 60 туннелям метро, что обеспечило непрерывную мобильную связь на протяжении всей Кольцевой линии, а также веток внутри «кольца», а на днях завершилась модернизация сети на Серпуховско-Тимирязевской линии. Согласно статистике, именно на эту ветку приходится максимальный пакетный трафик: ежедневно только абоненты «МегаФона» качают около 5500 ГБ информации, а в час наибольшей нагрузки – около 510 ГБ. Теперь можно это делать непрерывно на протяжении всего времени движения по ветке.

«Метрополитен – то самое место, где миллионы наших абонентов проводят по несколько часов ежедневно. Нам крайне важно, чтобы им был постоянно доступен быстрый мобильный интернет, чтобы скоротать скучную поездку за просмотром сериала, общением с друзьями или работой. Именно поэтому мы никогда не останавливаемся и постоянно развиваем нашу сеть, увеличивая количество покрытых перегонов, и оперативно охватываем новые, недавно открывшиеся, станции. До конца января мы планируем развернуть сети еще минимум на двух протяженных участках, а до конца 2019 года – во всех перегонах метрополитена», – пообещал операционный директор столичного «МегаФона», Антон Пирогов.

Конечно, красивые слова – это прекрасно, но лучше, когда они соответствуют действительности, поэтому мы критически отнеслись к столь амбициозным заявлениям, и провели скорость интернета сами. Действительно, на большинстве станций скорость передачи данных колебалась возле 50 Мбит/с, а вот во время перегонов, скорость, конечно, сильно снижалась вплоть до 4-6 Мбит/с, но при этом, соединение ни разу не оборвалось, да и голосовая связь была постоянно доступна. В целом, мы остались весьма довольны результатами проделанной «МегаФоном» работы, и теперь с нетерпением ждем, когда такого же эффекта добьются по всему Московскому метрополитену.