Механический хвост для людей

2019-07-28, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Механический хвост для людей; [93]
Создатели разработки утверждают, что Arque можно использовать в самых разных ситуациях: в реабилитационных целях, для помощи в передвижении пожилым людям или рабочим при перемещении тяжелых предметов. Механический хвост найдёт применение и в видеоиграх, включая VR, когда перед геймером будет стоять задача удержаться на ногах.Arque — необычное устройство в виде хвоста, пристегиваемого к талии. Конструкция состоит из подвижных сегментов с пневматическими «мышцами». Они способны прикладывать силу в восьми направлениях, помогая владельцу сохранять устойчивое положение при наклонах в разные стороны.Студенты Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо представили роботизированный хвост для людей, который позволит им почувствовать себя позвоночными животными.


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