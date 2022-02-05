Melco N10/2 является самой эффективной цифровой музыкальной библиотекой на сегодняшний день

Японский производитель высококачественной музыки Melco только что запустил новую флагманскую цифровую музыкальную библиотеку N10/2. По словам фирмы, новый двухкорпусный флагман является «самой эффективной музыкальной библиотекой Melco за всю историю компании».

N10/2 доступен в двух типах хранилищ: версия с жестким диском, называемая N10/2-H50, и версия с твердотельным накопителем, называемая N10/2-S38. Версия с жестким диском является прямой заменой оригинального N10, а версия с твердотельным накопителем заменяет его предыдущий флагманский твердотельный накопитель N1Z/2EX. Специализированные диски отбираются на заводе вручную, чтобы обеспечить исключительное качество звука. Кроме того, в N10/2 используется новая высокопроизводительная печатная плата, впервые представленная ограниченным тиражом N10 45th Anniversary Limited Edition.