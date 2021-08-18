Меняем ручной труд на посудомойку HYUNDAI HBD 480

Посудомоечные машины стали обязательным атрибутом современной кухни. Они экономят время, лучше справляются с мытьем посуды, не оставляя на ней налета и чистящего средства. Давайте разберемся, настолько ли это незаменимый помощник? Разбираемся в преимуществах кухонного помощника в этом материале.

Экономное потребление воды и электроэнергии

Большая вместимость - большое преимущество

Всегда чистая посуда

Забота о здоровье

Распространен миф об увеличении затрат на воду с появлением посудомоечной машины в доме. Данный факт легко опровергается простыми измерениями: на мытье 10 комплектов посуды (максимальная вместимость посудомоечной машины HYUNDAI HBD 480) вручную потребуется от 30 л воды, посудомойке же требуется от 8 л. Кроме того, во всех посудомоечных машинах HYUNDAI есть встроенная защита от протечек – этот аргумент становится неплохим дополнением в споре о расходе воды.Преимуществом модели HBD 480 является наличие режима половинной загрузки, при котором уменьшается количество используемой воды.При покупке техники важно обращать внимание на класс энергоэффективности, от него зависит уровень потребления электроэнергии. Посудомоечная машина HYUNDAI HBD 480 имеет маркировку А+++, класс с самым низким электропотреблением.Наличие таймера на отсрочку включения прибора позволит осуществлять мойку в ночное время по сниженному тарифу электроэнергии.Посудомойка HYUNDAI HBD 480 предназначена для встраивания в кухонный гарнитур и не займет много места благодаря ширине всего 45 см. Несмотря на компактные размеры данной модели ее вместимость впечатляет - до 10 комплектов грязной посуды одновременно. В модели предусмотрено наличие 3-х выдвижных корзин – 2 корзины для посуды и чашек и отдельная корзина для столовых приборов. Среднюю корзину для посуды можно регулировать по высоте, что позволяет мыть предметы нестандартных габаритов.Посудомойка поможет избежать скопления грязной посуды на открытой кухне и визуально сохранит порядок в доме. Она легко отмывает сложные загрязнения с посуды, убирает пригоревшую пищу, очищает дно и стенки кастрюль и сковородок за счет подобранных температурных режимов и специальной системы подачи пара и воды.В данной модели предусмотрено 8 встроенных программ для более тщательного мытья посуды в зависимости от выбранного режима. Если посуда очень грязная, подойдут программы предварительного замачивания и интенсивной мойки, для быстрого ополаскивания – экспресс-мойка. Забыть о налете и разводах позволит автоматическая функция сушки кухонной утвари, посуды и столовых приборов после завершения программы мытья.Средства для мытья посуды способны разрушать защитный слой кожи рук, вызывать сухость и шелушение. При использовании посудомойки прямого контакта с моющими средствами не происходит, и кожа не подвергается вредным воздействиям.В модели HYUNDAI HBD 480 предусмотрено использование средств 3-в-1, световой индикатор покажет отсутствие достаточного количества моющих средств.Плановое отключение горячей воды больше не влияет на качество мытья посуды, ведь посудомоечные машины используют воду из холодного крана, нагревая ее во время работы.