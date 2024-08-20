Mercedes-Benz интегрировала облачные игры в свои авто

В будущем игровой сервис будет доступен владельцам автомобилей, которые приобрели пакет MBUX Entertainment Package Plus и имеют на борту информационно-развлекательную систему MBUX третьего поколения. Естественно, игровой режим будет доступен только тогда, когда автомобиль неподвижен, и для игры потребуется подключить геймпад или смартфон через Bluetooth. Но это достаточно интересная штука, которая на деле почти никогда не будет пользоваться спросом. В каких ситуациях пользователь готов остановить автомобиль, подключить геймпад и сидеть в салоне играть в игры на встроенном мониторе? Это очень редкие случаи, плюс для нормальной работы сервиса нужен очень хороший интернет, так что с мобильного 3G такое точно работать без тормозов не будет, тем более в местности, где связь плохая.