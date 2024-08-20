Mercedes-Benz интегрировала облачные игры в свои авто

Сегодня на выставке Gamescom 2024 в Германии компания Mercedes-Benz официально объявила о партнёрстве с Boosteroid, облачным игровым сервисом, который предлагает доступ к играм уровня AAA с популярных платформ вроде Steam и Epic Games. В настоящее время библиотека сервиса включает более 1000 игр, доступных для большинства ПК, ноутбуков, смартфонов и смарт-ТВ. Mercedes планирует интегрировать эти игры в свои автомобили, используя опыт Boosteroid для реализации этой идеи. На стенде SK Gaming была представлена модель автомобиля Mercedes E-Class с интегрированной системой облачного гейминга, так что посетители выставки могли попробовать сыграть в игры с геймпадом на большом экране.

В будущем игровой сервис будет доступен владельцам автомобилей, которые приобрели пакет MBUX Entertainment Package Plus и имеют на борту информационно-развлекательную систему MBUX третьего поколения. Естественно, игровой режим будет доступен только тогда, когда автомобиль неподвижен, и для игры потребуется подключить геймпад или смартфон через Bluetooth. Но это достаточно интересная штука, которая на деле почти никогда не будет пользоваться спросом. В каких ситуациях пользователь готов остановить автомобиль, подключить геймпад и сидеть в салоне играть в игры на встроенном мониторе? Это очень редкие случаи, плюс для нормальной работы сервиса нужен очень хороший интернет, так что с мобильного 3G такое точно работать без тормозов не будет, тем более в местности, где связь плохая.