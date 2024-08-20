Mercedes-Benz интегрировала облачные игры в свои авто

Сегодня на выставке Gamescom 2024 в Германии компания Mercedes-Benz официально объявила о партнёрстве с Boosteroid, облачным игровым сервисом, который предлагает доступ к играм уровня AAA с популярных платформ вроде Steam и Epic Games. В настоящее время библиотека сервиса включает более 1000 игр, доступных для большинства ПК, ноутбуков, смартфонов и смарт-ТВ. Mercedes планирует интегрировать эти игры в свои автомобили, используя опыт Boosteroid для реализации этой идеи. На стенде SK Gaming была представлена модель автомобиля Mercedes E-Class с интегрированной системой облачного гейминга, так что посетители выставки могли попробовать сыграть в игры с геймпадом на большом экране.

В будущем игровой сервис будет доступен владельцам автомобилей, которые приобрели пакет MBUX Entertainment Package Plus и имеют на борту информационно-развлекательную систему MBUX третьего поколения. Естественно, игровой режим будет доступен только тогда, когда автомобиль неподвижен, и для игры потребуется подключить геймпад или смартфон через Bluetooth. Но это достаточно интересная штука, которая на деле почти никогда не будет пользоваться спросом. В каких ситуациях пользователь готов остановить автомобиль, подключить геймпад и сидеть в салоне играть в игры на встроенном мониторе? Это очень редкие случаи, плюс для нормальной работы сервиса нужен очень хороший интернет, так что с мобильного 3G такое точно работать без тормозов не будет, тем более в местности, где связь плохая.
Xiaomi наращивает темпы производства SU7…
Сегодня автомобильное подразделение китайской компании Xiaomi объявило о планах по значительному увеличен…
Характеристики умных часов OnePlus Watch 2R слили в сеть…
Если верить неофициальной информации от множества западных журналистов, компания OnePlus выпустит смартфо…
Xiaomi SU7 Ultra отправится в релиз в 2025 году…
Сегодня компания Xiaomi официально подтвердила выпуск серийной версии электрического гиперкара SU7 Ultra …
Мощные и надежные квадроциклы Stels…
Современный рынок квадроциклов предлагает множество вариантов для любителей экстремальных видов спорта…
Apple показала новый дизайн CarPlay…
Два дня назад компания Apple в рамках фирменного мероприятия WWDC 2024 рассказала о процессе разработки с…
Peugeot интегрировала ChatGPT в свои автомобили…
С сегодняшнего дня все новые электромобили компании Peugeot вроде e-208, e-2008 и e-308, будут оснащены C…
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor