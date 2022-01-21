Mercedes Benz объединяется с Luminar для автоматизированного вождения

Mercedes Benz объявил, что объединился с Luminar для автоматизированного вождения, обе компании будут работать вместе над разработкой будущих технологий автоматизированного вождения.

Luminar — прекрасное дополнение к существующему списку первоклассных партнерских отношений с ведущими и передовыми технологическими компаниями. Достижение Mercedes-Benz уровня 3 SAE уже стало важной вехой для автоматизированного вождения. Сотрудничество является неотъемлемой частью стратегии Mercedes-Benz. Это партнерство является знаковым моментом в отрасли, демонстрирующим, как значительно возросшие функции безопасности и автономного вождения на потребительских автомобилях переходят от научной фантастики к мейнстриму», — сказал Остин Рассел, основатель и генеральный директор Luminar. Mercedes-Benz всегда был технологическим лидером и первопроходцем в отрасли, а бренд является синонимом автомобильных инноваций, безопасности, роскоши и качества.