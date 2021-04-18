Mercedes-Benz представила новый электромобиль 2022 EQS

Немецкий автопроизводитель Mercedes выйдет на рынок электромобилей с Mercedes-Benz EQS 2022 года. На мероприятии, состоявшейся 15 апреля, был продемонстрирован изысканная модель электромобиля Mercedes с множеством интересных функций

Дизайн электроавтомобиля Mercedes-Benz EQS отражает достижения компании в области роскоши и совершенства в сочетании с красотой и первоклассными технологиями. Mercedes-Benz надеется переопределить сегмент электромобилей для роскошных седанов с помощью нового EQS, который имеет функции, сопоставимые с некоторыми электромобилями премиум-класса Tesla.

Выпуск Mercedes-Benz EQS является смелым признаком компании Mercedes-Benz, который намерен захватит долю рынка электромобилей. Электромобиль Mercedes-Benz EQS 2022 года станет частью семейства S-класса.

Интерьер 2022 EQS украшен гаджетами и спроектирован как кабина космического корабля с несколькими экранами, обеспечивающими оперативную и развлекательную поддержку. Электромобиль Mercedes-Benz EQS 2022 года будет стоит ориентировочно до 100000 долларов по данным отраслевых обозревателей.

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