Mercedes-Benz работает над электрокарами

Крупные производители автомобилей сейчас достаточно активно работают над тем, чтобы выпустить свои автомобили на электрических батареях или автомобили, которые могут ездить сами, без помощи водителя. Кроме того, компания Mercedes-Benz, которая является лидером на рынке автомобилей, официально заявила, что сосредоточится на создании автономных грузовиков, которые будут заниматься перевозкой груза, плюс вложит массу сил в создание автомобилей, которые будут работать на электричестве. Это позволит избавиться от топлива, которое на текущий момент является самым популярным на рынке, и избежать глобального загрязнения атмосферы. Однако стоит отметить, что пока что это лишь планы и все же львиную долю заработка Mercedes-Benz получает с авто.