Mercedes-Benz ускоряет продвижение собственного программного обеспечения с новым техническим центром

Сегодня Mercedes-Benz открыл новый центр программного обеспечения стоимостью 200 миллионов евро в Зиндельфингене на юге Германии, что стало его последним вложением в расширение собственных программных возможностей, поскольку компания работает над переносом своей собственной операционной системы MB.OS на рынок к 2024 году.

Центр является частью более широких усилий Mercedes-Benz по рационализации своей стратегии в области программного обеспечения от разрозненного подхода, объединяющего технологии от широкого круга поставщиков, до самого контроля над ядром своего программного обеспечения. Одним из таких партнерств является американский специалист по компьютерной графике Nvidia, с которым Mercedes-Benz заключила сделку в 2020 году на разработку вспомогательных функций и функций самостоятельного вождения, которые станут частью системы MB.OS, которая будет запущена через два года.