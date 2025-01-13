Mercedes CLA получил ИИ-помощника от Google

Некоторое время назад команда подразделения Google Cloud представила новую платформу под названием Automotive AI Agent, которая представляет собой полноценного голосового помощника на основе искусственного интеллекта. Данная система позволит водителю получать информацию в процессе езды в более удобном формате — и первым автомобилем на базе новой платформы выступит Mercedes CLA. Его оснастят новейшей операционной системой MB.OS и обновлённым виртуальным помощником MBUX. Разработчики отмечают, что ИИ-агент Google специально адаптирован для использования в автомобилях — он интегрирован с данными Google Maps, что позволяет находить интересные места, читать отзывы о ресторанах, давать рекомендации, отвечать на последующие вопросы и многое другое.

Пользователи виртуального помощника MBUX смогут получать практически в режиме реального времени обновления из Google Maps, плюс новый ИИ-агент способен справляться со сложными многоэтапными диалогами, запоминая предыдущие ответы и учитывать контекст разговора. Данная система работает на базе модели Gemini и использует платформу разработки Vertex AI от Google Cloud, которая предназначена для создания продвинутых ИИ-решений. Но пока что не совсем понятно, как хорошо всё это будет работать в реальных сценариях использования автомобиля. Это предстоит выяснить в будущем, когда технология будет реализована на большем количестве автомобилей. Но сама по себе задумка неплохая.