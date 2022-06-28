Mercedes прекращает производство автомобилей A-Class и B-Class

Mercedes намерена прекратит производство автомобилей A-Class и B-Class после окончания производства текущего поколения в 2025 году.

Совет директоров Mercedes уже принял решение отказаться от преемника A-Class. Более практичный и менее популярный минивэн B-Class также будет снят с производства. Тем не менее, нынешнее поколение A-Class и B-Class в этом году получает обновления, будут выпускаться еще до 2025 года. Стоит отметить, что компактные модели, такие как CLA, как в четырехдверном купе, так и в пятидверном кузове Shooting Brake, а также внедорожники GLA/EQA и GLB/EQB будут активно выпускаться.

Mercedes также решила сократить линейку компактных автомобилей и переименовать ее в Entry Luxury. Она будет основана на новой архитектуре MMA, предлагая лучшее оборудование и больше технологий в компактном сегменте. Новая платформа предназначена в первую очередь для электромобилей, но также поддерживает гибридные силовые агрегаты. Одной из особенностей новых машин на платформе ММА станет фирменная информационно-развлекательная система MB.OS. Автомобили на данной платформе должны дебютировать в 2024 году.