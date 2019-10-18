Мэри Олсон покинула Halo Infinite

За последние годы Halo Infinite, испытывает небольшие трудности. Студию покинул креативный директор игры Тим Лонг, а через два месяца о своем уходе объявила Мэри Олсон.

Мери Олсон, была назначена главным продюсером Halo Infinite после ухода Тима Лонга. Она решила покинуть компанию, после семилетнего пребывания на посту. 343 Industries заявляют, что уход двух влиятельных личностей никак не повлияют на дальнейшую судьбу студии.

Фанаты франшизы HALO ждут с нетерпением новых проектов от разработчиков. Halo Infinite планирует выпустить «Holiday 2020» на ПК, Xbox On.