Мероприятие GDC пройдет в августе 2020 года

Представители мероприятия GDC объявили новую дату. Трехдневная структура пройдет с 4 по 6 августа. Мероприятие будет состоять из докладов производителей, выставочными стендами и пресс-конференций популярных разработчиков игр. Выставочный зал предоставит возможность демонстрации игр.

Конференция разработчиков игр GDC должна была пройти в этом месяце. Но по причине нависшей угрозы вируса ее пришлось отменить и перенести. Представители выставки следят за новостями гриппа. Им придется составить новое расписание и подготовить выставку к приему гостей.