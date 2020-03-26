Мероприятие GDC пройдет в августе 2020 года

2020-03-26, Автор - Ramil; Продукт - GDC; [83]
Представители мероприятия GDC объявили новую дату. Трехдневная структура пройдет с 4 по 6 августа. Мероприятие будет состоять из докладов производителей, выставочными стендами и пресс-конференций популярных разработчиков игр. Выставочный зал предоставит возможность демонстрации игр.

Конференция разработчиков игр GDC должна была пройти в этом месяце. Но по причине нависшей угрозы вируса ее пришлось отменить и перенести. Представители выставки следят за новостями гриппа. Им придется составить новое расписание и подготовить выставку к приему гостей.

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