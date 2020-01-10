Mercedes-Benz представил концепт-кар VISION AVTR. Создателей вдохновил фильм Джеймса Кэмерона "Аватар". На презентации CES, режиссер рассказал как создавался автомобиль и поделился информацией об предстоящем фильме Аватар 2.

Это что то нереальное, я такого не еще видел! Шоу-кар был создан совместно с командой, которая работала над фильмом. У автомобиля нет задних и боковых зеркал, нет педалей и нет руля! Космический дизайн шоу-кара с круглыми колесами. Они не только круглые, но и проворачиваются вокруг своей оси.

Концепт обладает множеством инновационных технологий. Управляется автомобиль с помощью жестов. Для создания автомобиля были применены экологические материалы. Именно так видит будущее автомобилестроения компания Mersedes.