Meta распускает команду из 300 человек, которая создавала гибридную операционную систему VR / AR.

По сообщениям, Meta распустила команду из примерно 300 человек, которой было поручено работать над ОС для гарнитур AR и VR, переведя некоторых инженеров в команды, работающие над очками AR и гарнитурами Oculus. Это произошло после недавних сообщений, которые Meta в то время отрицала, о том, что компания приостановила работу над проектом команды по созданию единой пользовательской операционной системы для своих гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

В январе появились сообщения о том, что Meta отменила проект XROS, над которым работала команда. После того, как отчеты были опубликованы, вице-президент Reality Labs Габриэль Ол написал в Твиттере, что компания «увеличивает эту команду, а не сокращает ее», и добавил ссылку на страницу вакансий Meta. Габриэль Ол также сказал, что компания «все еще работает над узкоспециализированной ОС для наших устройств». В настоящее время такие гарнитуры, как Oculus Quest 2, используют операционную систему на базе Android. На данный момент неясно, какие будущие гарнитуры, будут использовать, но учитывая то, что похоже происходит с командой XROS, маловероятно, что мы увидим совершенно новую ОС, представленную Meta.