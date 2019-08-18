Металлический слайдер 288S Metal Slide

Дисплей телефона имеет размер диагонали 1,8 дюйма. Источником питания служит батарея на 800 мАч. Аппарат оснащен камерой с разрешением 0,3 МП и слотом расширения для microSD-карт. Мобильник весит 168 граммов, и это немало для устройств данной категории. Также есть возможность работать с двумя SIM-картами. По внешнему виду Inoi 288S Metal Slide практически повторяет имиджевый Nokia 8800. Корпус нового мобильника изготовлен из металла и имеет два варианта окраса: черный или серебристый. Нижняя часть телефона получила форму «стакана», который сдвигается вниз, открывая доступ к буквенно-цифровым клавишам.Дизайн новинки заимствован у знаменитого телефона Nokia 8800. Напомним, этот гаджет премиального класса, вышедший в 2005 году, пользовался чрезвычайной популярностью.Стоимость модели составит 2999 тысяч рублей.