Metro Exodus появится в библиотеке Steam

15 февраля 202 года компьютерная игра Metro Exodus официально станет доступной в библиотеке Steam.

Metro Exodus это компьютерная игра, шутер от первого лица украинской компании 4A Games. Действие игры происходит в 2035 году на постапокалиптической Земле на территории Российской Федерации, а также на территории республики Казахстан. Главный герой - Артём, с группой выживших рейнджеров ищут новые места для проживания.

Metro Exodus изначально должна была выйти в 2019 году, но разработчики прикрыли ее. Количество людей которые сделали предзаказ составил около 200 тысяч.