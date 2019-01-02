Mi Purely Air Mask будут поставляться в Индию

2019-01-02, Автор - Ganibal; Продукт - Mi Purely Air Mask; [43]
Загрязнение воздуха в некоторых крупных индийских городах возросло до такой степени, что воздушные фильтры стали неотъемлемой частью их жизни. Компания Xiaomi собирается с завтрашнего дня поставлять в Индию Mi Purely Air Mask.

Обладая аккумуляторной батареей, Mi Purely Air Mask оснащена нано-фильтром PM 2.5, который, согласно Xiaomi, имеет эффективность фильтрации 99 процентов. Это умная маска против загрязнения окружающей среды, в которой находится небольшой прямоугольный аппарат. Он состоит из небольшого вентилятора и воздушного фильтра N95.

Вентилятор предназначен для удаления выдыхаемого воздуха и влаги из маски при выдохе, а его скорость можно изменять на трех уровнях с помощью кнопки. Фильтр N95, с другой стороны, состоит из четырех составных слоев наночастиц, достаточных для того, чтобы позаботиться обо всех ваших потребностях в фильтрации загрязнения.

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