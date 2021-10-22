Micro Center раскрывает спецификации и цены на новый процессор Intel Alder Lake Core i9

В Micro Center появилась страница распродажи (теперь уже удаленная), предполагающая, что чипы будут доступны по цене 669,99 долларов, они появятся в продаже 4 ноября.

Спецификация показывает, что чип будет иметь рабочую частоту 3,2 ГГц, способную достигать до 5,2 ГГц в режиме Turbo, с 16 ядрами и 30 МБ кэш-памяти третьего уровня. Как и ожидалось, спецификации показывают, что он также поддерживает память DDR5, PCIe Gen 5 и материнские платы с чипсетом Intel Z690, которые должны поступить в продажу одновременно.

Во время мероприятия «День архитектуры 2021» Intel рассказала о чипах Alder Lake с 16 ядрами, использующими восемь высокопроизводительных ядер и восемь эффективных. Эта утечка согласуется с обещаниями высшего уровня, вплоть до перечисленной поддержки 24 параллельных потоков и тепловой мощности 125 Вт.
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