Micron сражается с Китаем

Компания Micron оказалась в достаточно плохом положении — ей запретили продавать свою продукцию на территории Китая. Это большая потеря, так как 50% выручки компании в прошлом году пришло именно с этого рынка, в этом году доля будет еще больше. Дело в том, что Micron подала в суд на китайскую компанию, которая, по словам менеджеров Micron, воровала секретные данные производителя полупроводников. Однако, власти Китая оказались не так просты и подали ответный иск на Micron. Пока идут разбирательства, Micron не имеет права продавать свои товары на территории Китая, что может затянуться на несколько месяцев. Акции компании уже упали на 8%, а ведь это только начало пути. Думаю, что Китай не позволит компании победить в местном суде, а значит все это очень пагубно скажется на прибыли производителя.